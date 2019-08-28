Міжнародні військові навчання "Rapid Trident 2019" розпочнуться 13 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У вересні бійці Національної гвардії візьмуть участь у масштабних міжнародних навчаннях "Rapid Trident 2019". Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Навчання "Rapid Trident 2019" пройдуть на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ біля Львова.
Близько 3,7 тисячі військовослужбовців з 14 країн НАТО і партнерів блоку, включаючи майже 375 американських військовослужбовців і цивільних фахівців з 13 по 28 вересня візьмуть участь в багатонаціональних навчаннях на території Львівської області.
"Головна мета подібних навчань – підвищення спроможності підрозділів НГУ щодо виконання різноманітних завдань, удосконалення рівня підготовки з виконання службово-бойових завдань, обмін досвідом та підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами НГУ, ЗСУ, військовими формуваннями держав-членів НАТО", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак повідомив, що з урахуванням бойового досвіду та стандартів НАТО радикально змінено систему підготовки українських військ.