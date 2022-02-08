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Нацгвардейцы учились усмирять массовые беспорядки в Одесской области

Нацгвардейцы учились усмирять массовые беспорядки в Одесской области

Киев • УНН

 • 16093 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Одесской области провели тактико-специальные учения на случай массовых беспорядков. Об этом сообщают в 11-ой бригаде им. М. Грушевского Нацгвардии Украины, передает УНН.

Полицейские, гвардейцы и пожарные отрабатывали действия во время массовых беспорядков по скандинавской модели, разработанной после протестных акций в городе Гетеборге (Швеция) в 2001 году.

“Цель таких учений состоит в том, чтобы в будущем гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не ограничивать их”, — заявили в НГУ.

Учения проводились в условиях, максимально приближённых к реальным: правоохранители использовали учебные гранаты, отрабатывали действия пожарных во время поджога, а в заключительной фазе тренировок нацгвардейцы и полицейские провели операцию по нейтрализации “диверсантов”.

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