Нацгвардейцы учились усмирять массовые беспорядки в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Одесской области провели тактико-специальные учения на случай массовых беспорядков. Об этом сообщают в 11-ой бригаде им. М. Грушевского Нацгвардии Украины, передает УНН.
Полицейские, гвардейцы и пожарные отрабатывали действия во время массовых беспорядков по скандинавской модели, разработанной после протестных акций в городе Гетеборге (Швеция) в 2001 году.
“Цель таких учений состоит в том, чтобы в будущем гарантировать защиту прав участников мирного собрания, а не ограничивать их”, — заявили в НГУ.
Учения проводились в условиях, максимально приближённых к реальным: правоохранители использовали учебные гранаты, отрабатывали действия пожарных во время поджога, а в заключительной фазе тренировок нацгвардейцы и полицейские провели операцию по нейтрализации “диверсантов”.