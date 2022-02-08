Нацгвардійці вчилися утихомирювати масові заворушення в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів Одеської області провели тактико-спеціальні навчання на випадок масових заворушень. Про це повідомляють в 11-й бригаді ім. М. Грушевського Нацгвардії України, передає УНН.
Поліцейські, гвардійці та пожежники відпрацьовували дії під час масових заворушень за скандинавською моделлю, розробленою після протестних акцій у місті Гетеборзі (Швеція) у 2001 році.
"Мета таких навчань полягає в тому, щоб у майбутньому гарантувати захист прав учасників мирного зібрання, а не обмежувати їх", — заявили в НГУ.
Навчання проводилися в умовах, максимально наближених до реальних: правоохоронці використовували навчальні гранати, відпрацьовували дії пожежників під час підпалу, а в заключній фазі тренувань нацгвардійці і поліцейські провели операцію з нейтралізації "диверсантів".