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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 50023 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нацгвардійці вчилися утихомирювати масові заворушення в Одеській області

Нацгвардійці вчилися утихомирювати масові заворушення в Одеській області

Київ • УНН

 • 16094 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів Одеської області провели тактико-спеціальні навчання на випадок масових заворушень. Про це повідомляють в 11-й бригаді ім. М. Грушевського Нацгвардії України, передає УНН.

Поліцейські, гвардійці та пожежники відпрацьовували дії під час масових заворушень за скандинавською моделлю, розробленою після протестних акцій у місті Гетеборзі (Швеція) у 2001 році.

"Мета таких навчань полягає в тому, щоб у майбутньому гарантувати захист прав учасників мирного зібрання, а не обмежувати їх", — заявили в НГУ.

Навчання проводилися в умовах, максимально наближених до реальних: правоохоронці використовували навчальні гранати, відпрацьовували дії пожежників під час підпалу, а в заключній фазі тренувань нацгвардійці і поліцейські провели операцію з нейтралізації "диверсантів".

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