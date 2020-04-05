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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71680 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97804 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95106 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 106248 просмотра

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5 марта, 13:05 • 91673 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131123 просмотра

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Актуальное
Нацгвардейцы будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева

Нацгвардейцы будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева

Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб, передает УНН.

"На специальных водометных автомобилях, в сопровождении техники Службы безопасности дорожного движения, гвардейцы проводят дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы", - написал Голуб.

Отмечается, что, учитывая опыт стран, которые борются с распространением COVID-19, проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями.

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"Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц города Киева. К мероприятию привлекаются опытные специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты НГУ", - отметил начальник службы радиационной химической и биологической защиты Северного Киевского территориального управления НГУ подполковник Андрей Боровых.

Также по словам эпидемиолога капитана медслужбы Леси Куприенко, специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Но одновременно он способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

Применяют его для антибактериальной обработки в медицине, промышленности и даже для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

Напомним, что за минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай - летальный.

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