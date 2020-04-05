Нацгвардейцы будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Вадим Голуб, передает УНН.