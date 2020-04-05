Прикордонники розповіли про заходи з протидії поширенню COVID-19 в торгівельних портах України

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На даний момент торгівельні кораблі продовжують заходити в порти України, тож сходження на берег суднокоманд в усіх українських портах обмежено, так як проводяться заходи з протидії поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.