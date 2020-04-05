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Прикордонники розповіли про заходи з протидії поширенню COVID-19 в торгівельних портах України

Прикордонники розповіли про заходи з протидії поширенню COVID-19 в торгівельних портах України

Київ • УНН

 • 10586 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На даний момент торгівельні кораблі продовжують заходити в порти України, тож сходження на берег суднокоманд в усіх українських портах обмежено, так як проводяться заходи з протидії поширенню COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

“Наразі торгівельні кораблі продовжують курсувати, заходячи в порти України. Проте сходження на берег суднокоманд в усіх українських портах обмежено, так як проводяться заходи з протидії поширенню COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не є винятком і Маріупольський торгівельний порт, де заходи контролю разом з іншими санітарно-карантинними службами проводять військовослужбовці Донецького прикордонного загону.

Так, ними проводиться не лише температурний скринінг екіпажу, а й перевіряються санітарні декларації та проводяться опитування всіх членів екіпажу на предмет наявності чи відсутності симптомів COVID-19.

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Зважаючи на можливі ризики, під час перевірки кожного судна та його оформлення прикордонники, як і інші контролюючі служби, заходять у масках та захисних костюмах. Заходи контролю стосуються всіх без винятку членів екіпажу. Також капітану і суднокоманді прикордонники доводять умови карантину, що діють в Україні з метою недопущення розповсюдження COVID-19.

Прикордонники підкреслюють, що з початку карантину не було виявлено жодної особи зі складу суднокоманд з ознаками захворювання. Однак, у разі їх виявлення — заходи контролю припиняться, а осіб з підозрою і тих, хто з ними контактував, буде ізольовано.

Нагадаємо, що на COVID-19 у світі захворіло вже понад 1,2 млн осіб.

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