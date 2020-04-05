Пограничники рассказали о мерах по противодействию распространения COVID-19 в торговых портах Украины

"Сейчас торговые корабли продолжают курсировать, заходя в порты Украины. Однако схождение на берег суднокоманд во всех украинских портах ограничено, так как проводятся мероприятия по противодействию распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не является исключением и Мариупольский торговый порт, где меры контроля вместе с другими санитарно-карантинными службами проводят военнослужащие Донецкого пограничного отряда.

Так, ими проводится не только температурный скрининг экипажа, но и проверяются санитарные декларации и проводятся опросы всех членов экипажа на предмет наличия или отсутствия симптомов COVID-19.

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Учитывая возможные риски, при проверке каждого судна и его оформления пограничники, как и другие контролирующие службы, заходят в масках и защитных костюмах. Меры контроля касаются всех без исключения членов экипажа. Также капитану и суднокоманде пограничники доводят условия карантина, действующие в Украине с целью недопущения распространения COVID-19.

Пограничники подчеркивают, что с начала карантина не было обнаружено ни одного человека из состава суднокоманд с признаками заболевания. Однако, в случае их обнаружения - меры контроля прекратятся, а людей с подозрением и тех, кто с ними контактировал, будет изолированно.

Напомним, что на COVID-19 в мире заболело уже более 1,2 млн человек.