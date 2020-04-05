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Нацгвардійці допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці Києва

Нацгвардійці допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Відсьогодні й до закінчення карантинних заходів у країні тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії допомагатимуть дезінфікувати центральні вулиці міста Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прессекретар Нацгвардії Вадим Голуб, передає УНН.

“На спеціальних водометних автомобілях, у супроводі техніки Служби безпеки дорожнього руху, гвардійці проводять дезінфекцію центральних вулиць та площ столиці”, — написав Голуб.

Зазначається, що враховуючи досвід країн, які борються з розповсюдженням COVID-19, проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусними інфекціями.

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“Тому було прийнято рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. До заходу залучаються досвідчені спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ”, — зазначив начальник служби радіаційного хімічного та біологічного захисту Північного Київського територіального управління НГУ підполковник Андрій Борових.

Також за словами епідеміолога капітана медслужби Лесі Купрієнко, спеціальний дезінфікуючий розчин цілком безпечний для людей та тварин. Але водночас він здатний знешкодити патогенні мікроорганізми.

Застосовують його для антибактеріальної обробки в медицині, промисловості й навіть для знезараження води у комунально-побутових господарствах.

Нагадаємо, що за минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок — летальний.

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