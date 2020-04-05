Вірус наступає: за добу у Києві зафіксовано 31 новий випадок COVID-19, одна людина померла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок - летальний. Вірус наступає. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"На сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли:
- 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років
- 13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.
Один - 71-річний чоловік - помер", - написав Кличко.
Міський голова додав, що 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків.
"Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно закордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ. І що всі заклики дотримуватися обмежень - це не пусті слова і не страшилки", - резюмував Кличко.
Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.