Вірус наступає: за добу у Києві зафіксовано 31 новий випадок COVID-19, одна людина померла

КИЇВ. 5 квітня. УНН. За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася ще на 31 людину. Один випадок - летальний. Вірус наступає. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.