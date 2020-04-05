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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93764 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102145 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104255 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103367 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111648 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100356 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104930 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106571 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131508 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Вирус наступает: за сутки в Киеве зафиксирован 31 новый случай COVID-19, один человек умер

Вирус наступает: за сутки в Киеве зафиксирован 31 новый случай COVID-19, один человек умер

Киев  •  УНН

 • 14712 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай - летальный. Вирус наступает. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшний день в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

- 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет

- 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

Один - 71-летний мужчина - скончался", - написал Кличко.

Мэр добавил, что 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев. И что все призывы соблюдать ограничения - это не пустые слова и не страшилки", - резюмировал Кличко.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

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