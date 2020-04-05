Вирус наступает: за сутки в Киеве зафиксирован 31 новый случай COVID-19, один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай - летальный. Вирус наступает. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На сегодняшний день в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет
- 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.
Один - 71-летний мужчина - скончался", - написал Кличко.
Мэр добавил, что 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.
"Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев. И что все призывы соблюдать ограничения - это не пустые слова и не страшилки", - резюмировал Кличко.
Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.