Нацгвардия проверяет информацию о гибели их служащего в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальная гвардия Украины проверяет информацию о том, что якобы их служащий погиб, выпав из окна многоэтажки в столице. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацгвардии.
В столичной полиции сообщили УНН, что гибель мужчины имела место.
"Вызов был на улицу Миропольская. Выезжала следственно-оперативная группа. Было обнаружено тело мужчины 1998 года рождения. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.
Кроме того, пресс-офицер части в которой служил погибший пока не комментирует ситуацию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что погибший нацгвардиець.
Как сообщал УНН, в Борисполе юноша выпал с балкона многоэтажки. Сейчас он находится в реанимации.
Как сообщал УНН, в Харькове мужчина выпал из окна своей квартиры на 7-м этаже, когда мыл окна.