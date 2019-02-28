Нацгвардия проверяет информацию о гибели их служащего в Киеве

В столичной полиции сообщили УНН, что гибель мужчины имела место.



"Вызов был на улицу Миропольская. Выезжала следственно-оперативная группа. Было обнаружено тело мужчины 1998 года рождения. Причины происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.



Кроме того, пресс-офицер части в которой служил погибший пока не комментирует ситуацию.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что погибший нацгвардиець.



Как сообщал УНН, в Борисполе юноша выпал с балкона многоэтажки. Сейчас он находится в реанимации.



Как сообщал УНН, в Харькове мужчина выпал из окна своей квартиры на 7-м этаже, когда мыл окна.