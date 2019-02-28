Нацгвардія перевіряє інформацію щодо загибелі їхнього службовця у Києві

У столичній поліції УНН повідомили, що загибель чоловіка мала місце.



"Виклик був на вулицю Миропільська. Виїжджала слідчо-оперативна група. Було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Причини події встановлюються", - повідомили у поліції.



Крім того, прес-офіцер частини у якій служив загиблий наразі не коментує ситуацію.



Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що загиблий нацгвардієць.



Як повідомляв УНН, у Борисполі юнак випав з балкону багатоповерхівки. Наразі він перебуває у реанімації.



Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік випав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі, коли мив вікна.