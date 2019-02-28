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Нацгвардія перевіряє інформацію щодо загибелі їхнього службовця у Києві

Нацгвардія перевіряє інформацію щодо загибелі їхнього службовця у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національна гвардія України перевіряє інформацію про те, що нібито їхній службовець загинув, випавши з вікна багатоповерхівки у столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

У столичній поліції УНН повідомили, що загибель чоловіка мала місце.

"Виклик був на вулицю Миропільська. Виїжджала слідчо-оперативна група. Було виявлено тіло чоловіка 1998 року народження. Причини події встановлюються", - повідомили у поліції.

Крім того, прес-офіцер частини у якій служив загиблий наразі не коментує ситуацію.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що загиблий нацгвардієць.

Як повідомляв УНН, у Борисполі юнак випав з балкону багатоповерхівки. Наразі він перебуває у реанімації.

Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік випав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі, коли мив вікна.

Українські Національні Новини

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