Нацгвардия охраняет Александровскую больницу в Киеве, готовую принять инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Нацгвардия охраняет Александровскую больницу в Киеве, которая является одной из трех больниц города готова принять инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Эта больница - одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацгвардийцы обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей на территории медицинского учреждения.
Так, в рамках превентивных мер от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан на приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы.
Для одной смены привлекается 10 гвардейцев.
Напомним, что в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования на коронавирус, из них 3 - летальные.