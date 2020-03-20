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Нацгвардія охороняє Олександрівську лікарню у Києві, готову прийняти інфікованих коронавірусом

Нацгвардія охороняє Олександрівську лікарню у Києві, готову прийняти інфікованих коронавірусом

Київ • УНН

 • 23253 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Нацгвардія охороняє Олександрівську лікарню у Києві, яка є однією із трьох лікарень міста, що готова прийняти інфікованих на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Разом з працівниками поліції гвардійці несуть службу біля Олександрівської лікарні у столиці. Ця лікарня – одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції COVID-19", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Нацгвардійці забезпечують безпеку громадян і стабільну безперешкодну роботу лікарів на території медичного закладу.

Так, у межах превентивних заходів від коронавірусної інфекції COVID-19 військовослужбовці НГУ забезпечують правопорядок та здійснюють роз’яснення для громадян на прийомному пункті інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

Для однієї зміни залучається 10 гвардійців.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 26 випадків інфікування на коронавірус, з них 3 - летальні.

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