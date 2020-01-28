Нацгвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки - ГУР МОУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Национальная гвардия Украины будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки, которая занимается разведкой тактического уровня. Об этом на брифинге относительно угроз реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждения законопроекта о разведке № 2412-д сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Николай Красный, передает корреспондент УНН.
"Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки. В чем разница между войсковой и военной разведкой - это очень разные уровни. Войсковая разведка это обычно разведка тактического уровня, условно говоря, войсковая - та, что осуществляется войсками", - сказал Красный.
По его словам, войсковую разведку ведут все - танкисты, десантники, пехота. Для этого определяются определенные разведывательные органы и определенные задачи.
"Что касается военной разведки, которую я представляю и руководство которой осуществляет ГУ разведки, то это действительно военная разведка. Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между "войсковая" и "военная", - отметил Красный.
"Что касается необходимости принятия этого закона, то мы считаем, что он нужен", - добавил при этом Красный, говоря о законопроекте о разведке № 2412-д.
Напомним, как указали в НГУ, согласно законопроекту о разведке (№ 2412-д) Нацгвардия не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.
Как сообщал УНН, парламент предварительно одобрил законопроект о разведке.