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Нацгвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки - ГУР МОУ

Киев • УНН

 • 22207 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Национальная гвардия Украины будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки, которая занимается разведкой тактического уровня. Об этом на брифинге относительно угроз реформы разведывательных органов и СБУ во время обсуждения законопроекта о разведке № 2412-д сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Николай Красный, передает корреспондент УНН.

Нацгвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки - ГУР МОУ

"Национальная гвардия будет привлекаться к выполнению задач войсковой разведки. В чем разница между войсковой и военной разведкой - это очень разные уровни. Войсковая разведка это обычно разведка тактического уровня, условно говоря, войсковая - та, что осуществляется войсками", - сказал Красный.

По его словам, войсковую разведку ведут все - танкисты, десантники, пехота. Для этого определяются определенные разведывательные органы и определенные задачи.

"Что касается военной разведки, которую я представляю и руководство которой осуществляет ГУ разведки, то это действительно военная разведка. Я прошу не спекулировать, что это какой-то русизм, например, что мы неправильно понимаем. Есть очень большая разница между "войсковая" и "военная", - отметил Красный.

"Что касается необходимости принятия этого закона, то мы считаем, что он нужен", - добавил при этом Красный, говоря о законопроекте о разведке № 2412-д.

Напомним, как указали в НГУ, согласно законопроекту о разведке (№ 2412-д) Нацгвардия не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

Как сообщал УНН, парламент предварительно одобрил законопроект о разведке.

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