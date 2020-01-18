У Нацгвардії запевнили, що за новим законом не стануть органом розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Згідно із законопроектом про розвідку (№ 2412-д) Національна гвардія України не має права бути органом розвідки, утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань. Про це йдеться у заяві пресслужби НГУ, поширеній у суботу, передає УНН.
У НГУ вказали, що останніми днями на інформаційних інтернет-ресурсах з’явилися неправдиві повідомлення про розширення можливостей підрозділів Нацгвардії у проведенні розвідувальних заходів, "які ґрунтуються на поверхневому та не фаховому вивченню законопроєкту реєстр. № 2412-д".
"Згідно із законопроєктом № 2412-д, Національна гвардія України не має права бути органом розвідки. Утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань та в межах визначених законодавством повноважень здійснювати діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування НГУ зокрема, в районі операції Об’єднаних сил", - зазначили у Нацгвардії.
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Як вказано у заяві, "на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії в зоні операції Об’єднаних сил та зберегти життя особового складу".
"Стосовно версій про можливість свавілля та необмеженого використання НГУ повноважень, які передбачаються для неї законопроєктом 2412-д, повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 9 законопроєкту визначено те, що “підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України”, що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань, визначених Законом України “Про Національну гвардію України”.
Також у НГУ вказали, що "розділом VІІІ законопроєкту пропонується впровадження здійснення широкого демократичного цивільного контролю та нагляду за суб’єктами розвідувального співтовариства".
"Розповсюдження подібної інформації, що не містять під собою експертного обґрунтування, а базується на припущеннях і маніпуляції сенсами вирваними із контексту, наводить на думку, що вчинення таких дій спрямоване на розхитування суспільства та підрив національних інтересів", - підсумували у НГУ.
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" заявляли, що у законопроекті про розвідку підзвітна Авакову Нацгвардія не має права бути розвідорганом.