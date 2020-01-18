У Нацгвардії запевнили, що за новим законом не стануть органом розвідки

КИЇВ. 18 січня. УНН. Згідно із законопроектом про розвідку (№ 2412-д) Національна гвардія України не має права бути органом розвідки, утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань. Про це йдеться у заяві пресслужби НГУ, поширеній у суботу, передає УНН.