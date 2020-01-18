В Нацгвардии заверили, что по новому закону не станут органом разведки

КИЕВ. 18 января. УНН. Согласно законопроекту о разведке (№ 2412-д) Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НГУ, распространенном в субботу, передает УНН.