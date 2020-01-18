В Нацгвардии заверили, что по новому закону не станут органом разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Согласно законопроекту о разведке (№ 2412-д) Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НГУ, распространенном в субботу, передает УНН.
В НГУ указали, что в последние дни на информационных интернет-ресурсах появились ложные сообщения о расширении возможностей подразделений Нацгвардии в проведении разведывательных мероприятий, "основанные на поверхностном но не профессиональном изучении законопроекта реестр. № 2412-д".
"Согласно законопроекту № 2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. Впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач и в пределах определенных законодательством полномочий осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения НГУ в частности, в районе операции Объединенных сил", - отметили в Нацгвардии.
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Как указано в заявлении, "на сегодня разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции Объединенных сил и сохранить жизнь личного состава".
"Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования НГУ полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д, сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено то, что "подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины", что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач, определенных Законом Украины "О Национальной гвардии Украины".
Также в НГУ указали, что "разделом VІІІ законопроекта предлагается внедрение осуществления широкого демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества".
"Распространение подобной информации, не содержащей под собой экспертного обоснования, а базируещейся на предположениях и манипуляции смыслами вырванными из контекста, наводит на мысль, что совершение таких действий направлено на расшатывание общества и подрыв национальных интересов", - подытожили в НГУ.
Напомним, ранее в "Слуге народа" заявляли, что в законопроекте о разведке подотчетная Авакову Нацгвардия не имеет права быть разведорганом.