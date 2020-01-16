Парламент попередньо схвалив законопроект про розвідку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна рада України ухвалила за основу президентський законопроект про розвідку №2412-д. Відповідне рішення підтримали 233 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
У висновку комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки йдеться, що законопроект спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами.
Також у доопрацьованому законопроекті враховано зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ стосовно визначення термінів та конкретизації окремих положень проекту. Зокрема, СБУ виключено з переліку розвідувальних органів, натомість, з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів, СБУ визначено як суб’єкта розвідувального співтовариства.
Додамо, що на сайті ВРУ, станом на 16 січня 2020 року немає пояснювальної записки до законопроекту.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у законопроекті №2412 про розвідку підзвітна міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову Нацгвардія не має права бути органом розвідки.
Як повідомлялося в УНН раніше, нардепи відправили на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки проекти законів про розвідку та діяльність Служби зовнішньої розвідки України, подані та визначені Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні.