Два законопроекти Зеленського про розвідку відправили на доопрацювання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народні депутати України відправили на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки проекти законів про розвідку та діяльність Служби зовнішньої розвідки України, подані та визначені Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні. Відповідне рішення підтримали 336 і 340 народних депутатів України відповідно, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2412 про розвідку передбачає вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії. А також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами.
"Проект законодавчого акта є в певному розумінні новаторським, він має прийти на заміну Закону України "Про розвідувальні органи України", який морально застарів та у багатьох аспектах вже не відповідає сучасним вимогам. Новий закон вперше розкриває поняття розвідка, окреслює структури розвідувального співтовариства", - сказав під час обговорення законопроекту у сесійній залі секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Проект закону №2414 про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України має на меті вдосконалення правових засад діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб’єкта розвідувального співтовариства.
Законопроектом передбачається затвердити загальну чисельність Служби зовнішньої розвідки України у кількості 4350 співробітників. З метою узгодження підходів щодо реформування системи розвідувальних органів України передбачається набрання пропонованим проектом законом чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про розвідку".
Раніше УНН повідомляв, що у Верховній Раді України зареєстрували поданий Президентом України Володимиром Зеленським законопроект №2412 про розвідку.