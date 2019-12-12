Два законопроекти Зеленського про розвідку відправили на доопрацювання

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народні депутати України відправили на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки проекти законів про розвідку та діяльність Служби зовнішньої розвідки України, подані та визначені Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні. Відповідне рішення підтримали 336 і 340 народних депутатів України відповідно, передає кореспондент УНН.