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Два законопроекта Зеленского о разведке отправили на доработку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народные депутаты Украины отправили на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки проекты законов о разведке и деятельности Службы внешней разведки Украины, поданные и определенные Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные. Соответствующее решение поддержали 336 и 340 народных депутатов Украины соответственно, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2412 о разведке предполагает совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышения эффективности их взаимодействия. А также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.

"Проект законодательного акта является в определенном смысле новаторским, он должен прийти на замену Закона Украины "О разведывательных органах Украины", который морально устарел и во многих аспектах уже не отвечает современным требованиям. Новый закон впервые раскрывает понятие разведка, определяет структуры разведывательного сообщества", - сказал во время обсуждения законопроекта в сессионном зале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Проект закона №2414 о внесении изменений в Закон Украины "О Службе внешней разведки" о деятельности Службы внешней разведки Украины имеет целью совершенствование правовых основ деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

Законопроектом предусматривается утвердить общую численность Службы внешней разведки Украины в количестве 4350 сотрудников. С целью согласования подходов по реформированию системы разведывательных органов Украины предусматривается вступление предлагаемым проектом закона в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины "О разведке".

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №2412 о разведке.

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