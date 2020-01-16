У законопроекті про розвідку підзвітна Авакову Нацгвардія не має права бути розвідорганом - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У законопроекті №2412 про розвідку підзвітна міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову Нацгвардія не має права бути органом розвідки. Про це заявив у кулуарах парламенту у четвер, 16 січня, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
Таким чином він прокоментував інформацію, поширену у мережі, щодо посилення повноважень міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зокрема, щодо можливості мати агентурну мережу під прикриттям розвідувальних завдань. На таку інформацію Арахамія відреагував словами: "Це не відповідає дійсності".
"Вчора на комітеті ми це питання піднімали. Закон про розвідку – довгоочікуваний закон, його чекають наші партнери з НАТО, там не врегульовано дуже багато питань. Там є тільки суб’єкти розвідки, і Нацгвардія не є суб’єктом розвідки, вона є суб’єктом розвідувального товариства. Що це означає? Якщо його не включити, як суб’єкт розвідувального товариства – це означає, що всі батальйони Нацгвардії, які є на передовій... у них розвідбази чи розвідвзводи. І вони роблять фактично розвідку. Якщо вони будуть поза межею цього, то це обмежує їх діяльність. Там немає прав бути розвідорганом для Національної гвардії. Там є Служба зовнішньої розвідки, Головне управління військової розвідки, є контррозвідка СБУ і все", - зазначив він.
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Арахамія додав, що громадській діяч Віталій Шабунін, який поширив цю інформацію, не відслідкував логіку законопроекту.
"Він взяв норму, яка стосується оцих органів, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління військової розвідки, контррозвідки СБУ і застосував їх до Нацгвардії, які просто члени розвідтовариства. Це він просто не відслідкував логіку законопроекту", - заявив Арахамія.
Додамо, згідно із законодавством, Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України. Наразі керівником цього міністерства є Арсен Аваков.
Нагадаємо, Законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України", внесений до ВР Президентом України Володимиром Зеленським, передбачає виведення Національної гвардії з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ до підпорядкування Главі держави.
Також повідомлялося, що народні депутати України відправили на доопрацювання до комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки проекти законів про розвідку та діяльність Служби зовнішньої розвідки України, подані та визначені Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні. Відповідне рішення підтримали 336 і 340 народних депутатів України відповідно.