Нацгвардія буде залучатися до виконання завдань військової розвідки - ГУР МОУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Національна гвардія України буде залучатися до виконання завдань військової розвідки, яка займається розвідкою тактичного рівня. Про це на брифінгу щодо загроз реформи розвідувальних органів і СБУ під час обговорення законопроекту про розвідку № 2412-д повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Микола Красний, передає кореспондент УНН.
"Національна гвардія буде залучатися до виконання завдань військової розвідки. В чому полягає різниця між військовою і воєнною розвідкою - це дуже різні рівні. Військова розвідка це зазвичай розвідка тактичного рівня, умовно кажучи, військова - та, що здійснюється військами", - сказав Красний.
За його словами, військову розвідку ведуть всі - танкісти, десантники, піхота. Для цього визначаються певні розвідувальні органи і певні завдання.
"Що стосується воєнної розвідки, яку я представляю і керівництво якої здійснює ГУ розвідки, то це дійсно воєнна розвідка. Я прошу не спекулювати, що це який русизм, наприклад, що ми неправильно розуміємо. Є дуже велика різниця між "військова" і "воєнна", - зазначив Красний.
"Щодо необхідності прийняття цього закону, то ми вважаємо, що він потрібний", - додав при цьому Красний, говорячи про законопроект про розвідку № 2412-д.
Нагадаємо, як вказали у НГУ, згідно із законопроектом про розвідку (№ 2412-д) Нацгвардія не має права бути органом розвідки, утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.
Як повідомляв УНН, парламент попередньо схвалив законопроект про розвідку.