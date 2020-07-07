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4 марта, 15:53 • 118818 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122025 просмотра

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Нацбанк сделал заявление о политическом давлении

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Команда Нацбанка обратилась к украинскому сообществу и, в частности, к нардепам с требованием прекратить политическое давление на регулятор. Соответствующее заявление НБУ опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, сегодня работники центробанка различных ступеней и специализаций - от директоров департаментов до менеджеров и специалистов - обратились к общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям с заявлением:

"Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в ВР защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу".

В НБУ заявили, что цель таких нардепов - прекратить сотрудничество Украины с международными партнерами.

Нацбанк призвал дать им возможность выполнять свою работу в среде морали, достоинства и профессиональной дискуссии.

Напомним, что 3 июля ВР уволила Смолия с должности главы Нацбанка.

Ранее Смолий объяснил Раде, в чем заключался "систематическое политическое давление" на НБУ.

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