Нацбанк зробив заяву про політичний тиск
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Команда Нацбанку звернулась до української спільноти та, зокрема, до нардепів з вимогою припинити політичний тиск на регулятор. Відповідну заяву НБУ опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, сьогодні працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій — від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів — звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою:
“Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у ВР захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують нашу роботу”.
В НБУ заявили, що мета таких нардепів — припинити співпрацю України з міжнародними партнерами.
Нацбанк закликав дати їм змогу виконувати свою роботу у середовищі моралі, гідності та професійної дискусії.
Нагадаємо, що 3 липня ВР звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.
Раніше Смолій пояснив Раді, у чому полягав “систематичний політичний тиск” на НБУ.