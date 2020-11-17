Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Памятная монета "Государственная пограничная служба Украины" вводится в обращение с 19 ноября 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Десятигривневая монета из сплава на основе цинка выйдет тиражом в миллион штук.
Она посвящена правоохранительному органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилегающей зоне и исключительной (морской) экономической зоне.
Напомним, памятную монету "Андрей Ромоданов" ввели в оборот со 2 ноября 2020 года.
Как сообщал УНН, по состоянию на середину сентября с начала года НБУ выпустил почти два десятка памятных монет.
С начала года НБУ продал памятных монет уже на более чем 80 млн грн.