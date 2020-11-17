Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету

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13:25 • 57419 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 101032 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 76335 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 08:59 • 101268 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101072 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Памятная монета "Государственная пограничная служба Украины" вводится в обращение с 19 ноября 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Десятигривневая монета из сплава на основе цинка выйдет тиражом в миллион штук.

Она посвящена правоохранительному органу специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее прилегающей зоне и исключительной (морской) экономической зоне.

Напомним, памятную монету "Андрей Ромоданов" ввели в оборот со 2 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, по состоянию на середину сентября с начала года НБУ выпустил почти два десятка памятных монет.

С начала года НБУ продал памятных монет уже на более чем 80 млн грн.

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