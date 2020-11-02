НБУ вводить в обіг нову пам'ятну монету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Пам'ятна монета "Андрій Ромоданов" вводиться в обіг з 2 листопада 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку України.
Двогривнева монета із серії "Видатні особистості України" присвячена видатному вченому, громадському діячу, педагогу, засновнику нейрохірургічної школи в Україні, доктору медичних наук, професору, академіку Національної академії наук України Андрію Петровичу Ромоданову.
Виконана з нейзильбера вона вийде тиражем у 30 тисяч штук.
Нагадаємо, у жовтні НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Амет-Хан Султан".