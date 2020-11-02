НБУ вводит в обращение новую памятную монету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Памятная монета "Андрей Ромоданов" вводится в обращение со 2 ноября 2020 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины.
Двугривневая монета из серии "Выдающиеся личности Украины" посвящена выдающемуся ученому, общественному деятелю, педагогу, основателю нейрохирургической школы в Украине, доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Украины Андрей Петрович Ромоданову.
Выполнена из нейзильбера она выйдет тиражом в 30 тысяч штук.
Напомним, в октябре НБУ ввел в обращение памятную монету "Амет-Хан Султан".