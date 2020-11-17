Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Пам'ятна монета "Державна прикордонна служба України" вводиться в обіг з 19 листопада 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
Десятигривнева монета зі сплаву на основі цинку вийде тиражем у мільйон штук.
Вона присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.
Нагадаємо, пам'ятну монету "Андрій Ромоданов" ввели в обіг з 2 листопада 2020 року.
Як повідомляв УНН, станом на середину вересня з початку року НБУ випустив майже два десятки пам'ятних монет.
З початку року НБУ продав пам’ятних монет вже на понад 80 млн грн.