Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Пам'ятна монета "Державна прикордонна служба України" вводиться в обіг з 19 листопада 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Десятигривнева монета зі сплаву на основі цинку вийде тиражем у мільйон штук.

Вона присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.

Нагадаємо, пам'ятну монету "Андрій Ромоданов" ввели в обіг з 2 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН, станом на середину вересня з початку року НБУ випустив майже два десятки пам'ятних монет.

З початку року НБУ продав пам’ятних монет вже на понад 80 млн грн.

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