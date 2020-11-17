Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету

Десятигривнева монета зі сплаву на основі цинку вийде тиражем у мільйон штук.

Вона присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні.

Нагадаємо, пам'ятну монету "Андрій Ромоданов" ввели в обіг з 2 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН, станом на середину вересня з початку року НБУ випустив майже два десятки пам'ятних монет.

З початку року НБУ продав пам’ятних монет вже на понад 80 млн грн.