Нацбанк установил цену на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Национальный банк Украины на 8 августа 2016 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Таким образом, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 338001.75 грн;
Серебро - 5015.70 грн;
Платина - 287001.34 грн;
Палладий - 176368.15 грн.
Как сообщал УНН, НБУ установил официальный курс гривны на уровне 24,80 грн / долл.