Нацбанк укрепил гривну: официальные курсы валют на 8 октября

По состоянию на среду, 8 октября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 41,31 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 41,34 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар вырос на пять копеек - 41,50 гривны. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,3158 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,1742 грн. за 1 евро. А официальный курс злотого составляет: 11,3231 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,10-41,50 грн, евро по 48,05-48,69 грн, злотый по 11,05-11,70 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,31-41,33 грн/долл. и 48,18-48,19 грн/евро.

Напомним

Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

