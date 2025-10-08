Нацбанк посилив гривню: офіційні курси валют на 8 жовтня

Станом на середу, 8 жовтня, Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,31 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 41,34 гривні за один долар. На готівковому ринку долар зріс на п'ять копійок - 41,50 гривні. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,3158 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,1742 грн. за 1 євро. А офіційний курс злотого становить: 11,3231 грн. за 1 злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

у банках долар торгується за курсом 41,10-41,50 грн, євро за 48,05-48,69 грн, злотий за 11,05-11,70 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,31-41,33 грн/дол. та 48,18-48,19 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.

