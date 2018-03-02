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Нацбанк расширил возможности иностранных инвесторов и украинского бизнеса

Нацбанк расширил возможности иностранных инвесторов и украинского бизнеса

Киев  •  УНН

 • 9781 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Нацбанк дал иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы, расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в инвалюте, а также расширил перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требование об обязательной продаже, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк дал иностранным инвесторам возможность репатриировать дивиденды за все предыдущие годы, расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте, а также расширил перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже”, — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что ранее инвесторам можно было оплатить за границу в иностранной валюте дивиденды, начисленные только за период до 2016 года включительно. При этом суммы таких платежей были ограничены установленными лимитами (для дивидендов за 2014-2016 года — до 5 млн долларов в месяц, для дивидендов за период до 2013 года включительно — не более 2 млн долларов в месяц).

Как пояснил регулятор, по результатам опроса клиентов банков относительно их планов по репатриации дивидендов за прошлый год НБУ оценил их потенциальный спрос на валюту на межбанковском рынке и принял решение установить единый лимит на оплату дивидендов в иностранной валюте, начисленных за все предыдущие годы.

“Отныне украинские компании смогут платить иностранным инвесторам дивиденды в инвалюте на сумму до 7 млн ​​долларов в месяц независимо от периода, за который начислены такие дивиденды. Цель такого лимита — обеспечить более равномерный спрос на валюту со стороны компаний, которые намерены оплатить дивиденды иностранным инвесторам, и минимизировать его влияние на состояние межбанковского валютного рынка, а следовательно, и на ценовую и финансовую стабильность в целом”, - говорится в сообщении НБУ .

Кроме того, НБУ расширил для украинского бизнеса возможности досрочно погашать внешние кредиты и займы в иностранной валюте.

“Отныне резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение таких кредитов и займов в пределах ежемесячного лимита 2 млн долларов (для одного резидента-заемщика по кредитным договорам / договорам займов, обслуживаемых в пределах одного уполномоченного банка). Такое решение НБУ даст возможность бизнесу более эффективно управлять собственными долговыми обязательствами перед нерезидентами”, - добавили в Нацбанке.

Также, центробанк расширил перечень операций бизнеса, на поступления по которым не распространяется требование об обязательной продаже.

“Отныне это требование, которое с апреля 2017 года составляет 50%, не должно применяться к средствам, которые компания-резидент привлекла в форме внешних кредитов или займов для рефинансирования своего существующего долга перед нерезидентами или уполномоченными банками по другим кредитам или займам. Это облегчит для украинских предприятий, прежде всего экспортеров, рефинансирование существующих обязательств и дальнейшее привлечение средств на внешних рынках”, - уточнили в НБУ.

Эти изменения вступают в силу с 3 марта 2018 года.

Напомним, Нацбанк повысил учетную ставку до 17% годовых с 2 марта.

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