Нацбанк розширив можливості іноземних інвесторів та українського бізнесу

“Національний банк дав іноземним інвесторам можливість репатріювати дивіденди за всі попередні роки, розширив для українського бізнесу можливості достроково погашати зовнішні кредити та позики в іноземній валюті, а також розширив перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу”, — йдеться у повідомленні.

У НБУ зауважили, що раніше інвесторам можна було сплатити за кордон в іноземній валюті дивіденди, нараховані лише за період до 2016 року включно. При цьому суми таких платежів були обмежені встановленими лімітами (для дивідендів за 2014-2016 роки — до 5 млн доларів на місяць, для дивідендів за період до 2013 роки включно — не більше 2 млн доларів на місяць).

Як пояснив регулятор, за результатами опитування клієнтів банків щодо їх планів з репатріації дивідендів за минулий рік НБУ оцінив їх потенційний попит на валюту на міжбанківському ринку та прийняв рішення встановити єдиний ліміт на сплату дивідендів в іноземній валюті, нарахованих за всі попередні роки.

“Відтепер українські компанії зможуть сплачувати іноземним інвесторам дивіденди в інвалюті на суму до 7 млн доларів на місяць незалежно від періоду, за який нараховано ці дивіденди. Мета такого ліміту — забезпечити більш рівномірний попит на валюту з боку компаній, які мають намір сплатити дивіденди іноземним інвесторам, і мінімізувати його вплив на стан міжбанківського валютного ринку, а отже, і на цінову та фінансову стабільність в цілому”, — сказано у повідомленні НБУ.

Крім того, НБУ розширив для українського бізнесу можливості достроково погашати зовнішні кредити та позики в іноземній валюті.

“Відтепер резиденти-позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик в межах щомісячного ліміту 2 млн доларів (для одного резидента-позичальника за кредитними договорами/договорами позик, що обслуговуються в межах одного уповноваженого банку). Таке рішення НБУ дасть можливість бізнесу більш ефективно управляти власними борговими зобов’язаннями перед нерезидентами”, — додали у Нацбанку.

Також, центробанк розширив перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу.

“Відтепер ця вимога, яка з квітня 2017 року становить 50%, не повинна буде застосовуватися до коштів, які компанія-резидент залучила у формі зовнішніх кредитів чи позик для рефінансування свого існуючого боргу перед нерезидентами або уповноваженими банками за іншими кредитами або позиками. Це полегшить для українських підприємств, насамперед експортерів, рефінансування наявних зобов’язань та подальше залучення коштів на зовнішніх ринках”, — уточнили в НБУ.

Ці зміни набувають чинності з 3 березня 2018 року.

Нагадаємо, Нацбанк підвищив облікову ставку до 17% річних з 2 березня.