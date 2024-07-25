Национальный банк предполагает, что следующее снижение учетной ставки состоится уже в начале 2025 года, но будет держать ситуацию на контроле. Об этом сказал председатель Национального банка Андрей Пышный во время брифинга, пишет УНН.

Детали

По словам Пышного, НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.

НБУ стремится обеспечить такое состояние валютного рынка, которое позволит сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достичь цели по инфляции на прогнозном горизонте. Базовый сценарий прогноза предусматривает возобновление цикла снижения учетной ставки только в начале 2025 года. Однако НБУ будет гибко реагировать на изменения в балансе рисков для инфляции и валютного рынка - подчеркнул Пышный.

Он добавил, если риски для инфляционного развития и валютного рынка ослабнут, то НБУ рассмотрит возможность быстрого восстановления цикла снижения учетной ставки.

Напомним

Национальный банк Украины решил оставить учетную ставку неизменной на уровне 13% с 25 июля 2024 года. Это решение направлено на обеспечение устойчивости валютного рынка и приближение инфляции к цели 5%.

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