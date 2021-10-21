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Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики

Киев • УНН

 • 16620 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Об этом сообщил во время брифинга председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики

Цитата

"Во втором полугодии 2021 года экономика живо восстанавливается. Об этом свидетельствуют высокочастотные индикаторы экономической активности. В частности, рекордный урожай ранних зерновых обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали возобновлению строительства и промышленности", - сказал Шевченко.

Детали

Сообщается, что одновременно влияние пандемии оказалось длительным и существенным.

"Это вместе с последствиями от резкого повышения цен на газ обусловило, в частности, более слабые результаты экономики Украины в первом полугодии. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%", - сообщил Шевченко.

По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать соответственно темпы восстановления экономики в следующем году. Учитывая это, Национальный банк несколько снизил прогноз роста ВВП на 2022 - с 4% до 3,8%. Ожидается, что в 2023 году ВВП вырастет на 4%.

Росту экономики Украины на прогнозном горизонте будут способствовать:

дальнейшее восстановление мировой экономики;

расширение внутреннего спроса, в частности инвестиционного;

сохранение благоприятных условий торговли для украинских экспортеров;

распространение вакцинации, что позволит избежать локдаунов или иных ограничений для экономической деятельности.

"Благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП. Это будет предопределять определенное ухудшение условий торговли и повышение потребительского и инвестиционного спроса по мере восстановления экономики", - добавил Шевченко.

Дополнение

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что в этом году экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

В апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

МВФ ранее ожидал роста ВВП Украины в этом году на 4%.

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