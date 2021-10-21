Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Об этом сообщил во время брифинга председатель НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.
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"Во втором полугодии 2021 года экономика живо восстанавливается. Об этом свидетельствуют высокочастотные индикаторы экономической активности. В частности, рекордный урожай ранних зерновых обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали возобновлению строительства и промышленности", - сказал Шевченко.
Детали
Сообщается, что одновременно влияние пандемии оказалось длительным и существенным.
"Это вместе с последствиями от резкого повышения цен на газ обусловило, в частности, более слабые результаты экономики Украины в первом полугодии. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%", - сообщил Шевченко.
По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать соответственно темпы восстановления экономики в следующем году. Учитывая это, Национальный банк несколько снизил прогноз роста ВВП на 2022 - с 4% до 3,8%. Ожидается, что в 2023 году ВВП вырастет на 4%.
Росту экономики Украины на прогнозном горизонте будут способствовать:
дальнейшее восстановление мировой экономики;
расширение внутреннего спроса, в частности инвестиционного;
сохранение благоприятных условий торговли для украинских экспортеров;
распространение вакцинации, что позволит избежать локдаунов или иных ограничений для экономической деятельности.
"Благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП. Это будет предопределять определенное ухудшение условий торговли и повышение потребительского и инвестиционного спроса по мере восстановления экономики", - добавил Шевченко.
Дополнение
В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что в этом году экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.
В апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.
МВФ ранее ожидал роста ВВП Украины в этом году на 4%.