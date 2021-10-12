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У МВФ погіршили прогноз відновлення української економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують, що в цьому році економіка України не відновиться після падіння в 2020 році на 4,0%. Про це йдеться в доповіді МВФ World Economic Outlook, передає УНН.

Деталі

Відзначається, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України прогнозується на рівні 3,5%, у той час, як економіка України не відновиться після падіння в 2020 році на 4,0%.

За даними звіту МВФ, торік падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,3%).

У МВФ також повідомляють, що в 2022 році економіка України зросте на 3,6%. Прогноз покращено порівняно з квітнем (3,4%).

При цьому, в наступному році ВВП України також буде рости повільніше, ніж в середньому по світу (на 4,9%).

Нагадаємо

У квітні Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП України в 2021 році з 4,2% до 3,8%. У 2022-2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

МВФ раніше очікував зростання ВВП України в цьому році на 4%.

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