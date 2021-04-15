Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України у 2021 році до 3,8%

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"Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема через посилення карантинних обмежень. З огляду на втрати від пандемії НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%", - сказано у повідомленні.

Деталі

За даними НБУ, у IV кварталі минулого року економіка майже сягнула докризового рівня, але на початку 2021 року її відновлення дещо сповільнилося:



По-перше, запровадження нових карантинних обмежень призвело до пригнічення ділової активності.



По-друге, ефект нижчих торішніх врожаїв позначився на показниках сільського господарства, харчової промисловості та вантажообороту.



По-третє, посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках та розширення торговельних обмежень з боку Росії вплинули на погіршення показників промисловості попри високі ціни на світових товарних ринках.



"Складніші погодні умови січня-лютого послабили показники будівництва та транспорту. Водночас за підсумками березня, незважаючи на “карантин червоних зон”, очікується зростання реального сектору економіки за рахунок ефекту низької бази порівняння і фактичного поліпшення показників підприємств. З урахуванням цих чинників очікується скорочення економіки в річному вимірі за підсумками I кварталу", - вели далі у НБУ.

"Починаючи з II кварталу економіка України повернеться до стійкого зростання. Головним рушієм і надалі залишатиметься споживчий попит. В умовах пожвавлення світової економіки та подальшого прогресу в боротьбі з пандемією поволі збільшуватиметься й інвестиційний попит", - прогнозують у регуляторі.

Утім, як вказано, Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8% передусім "через втрати, пов'язані з посиленням і продовженням карантинних обмежень".

"У 2022‒2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%", - зазначили у НБУ.

Також очікується, що поточний рахунок платіжного балансу в 2021 році буде зведено з незначним дефіцитом, який відчутно розшириться у 2022‒2023 роках через зростання внутрішнього попиту та менш сприятливі умови торгівлі.

Окрім того, Національний банк України очікує подальшого прогресу України в перемовинах із МВФ.

Ключовим ризиком для макропрогнозу Нацбанк вбачає у посиленні параметрів карантину в Україні та у світі, а також низькі темпи вакцинації в країні. "Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки", - вказали зокрема у НБУ.

Актуальними у Нацбанку назвали також такі ризики:



ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;



волатильність на глобальних ринках капіталу;



різке погіршення умов торгівлі.



Доповнення

Національний банк України погіршив прогноз інфляції з 7% до 8% у 2021 році, з огляду, зокрема, на стрімке відновлення світової економіки та посилення інфляційного тиску з боку, зокрема, зростання споживчого попиту через підвищення зарплат.

Через інфляцію Національний банк України підвищив облікову ставку до 7,5% - усього за місяць після попереднього підвищення цієї ключової ставки.

До слова, раніше в Офісі Президента очікували, що цього року зростання економіки сягатиме понад 4%. Прогноз МВФ дещо скромніший - лише 4%.