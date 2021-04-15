Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8%

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"Экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии НБУ ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%", - говорится в сообщении.

Детали

По данным НБУ, в IV квартале прошлого года экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале 2021 года ее восстановление несколько замедлилось:



Во-первых, введение новых карантинных ограничений привело к угнетению деловой активности.



Во-вторых, эффект низких прошлогодних урожаев сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота.



В-третьих, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияли на ухудшение показателей промышленности, несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках.



"Сложные погодные условия января-февраля ослабили показатели строительства и транспорта. В то же время по итогам марта, несмотря на "карантин красных зон", ожидается рост реального сектора экономики за счет эффекта низкой базы сравнения и фактического улучшения показателей предприятий. С учетом этих факторов ожидается сокращение экономики в годовом измерении по итогам I квартала", - вели дальше в НБУ.

"Начиная со II квартала экономика Украины вернется к устойчивому росту. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. В условиях оживления мировой экономики и дальнейшего прогресса в борьбе с пандемией будет медленно увеличиваться и инвестиционный спрос", - прогнозируют в регуляторе.

Впрочем, как указано, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8% прежде всего "из-за потерь, связанных с усилением и продолжением карантина".

"В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%", - отметили в НБУ.

Также ожидается, что текущий счет платежного баланса в 2021 году будет сведен с незначительным дефицитом, который ощутимо расширится в 2022-2023 годах из-за роста внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли.

Кроме того, Национальный банк Украины ожидает дальнейшего прогресса Украины в переговорах с МВФ.

Ключевым риском для макропрогноза Нацбанк видит в усилении параметров карантина в Украине и в мире, а также низкие темпы вакцинации в стране. "Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - указали в частности в НБУ.

Актуальными в Нацбанке назвали также следующие риски:



эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;



волатильность на мировых рынках капитала;



резкое ухудшение условий торговли.



Дополнение

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, учитывая, в частности, стремительное восстановление мировой экономики и усиление инфляционного давления со стороны, в частности, роста потребительского спроса из-за повышения зарплат.

Из-за инфляции Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 7,5% - всего за месяц после предыдущего повышения этой ключевой ставки.