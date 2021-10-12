В МВФ ухудшили прогноз восстановления украинской экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что в этом году экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%. Об этом говорится в докладе МВФ World Economic Outlook, передает УНН.
Детали
Отмечается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины прогнозируется на уровне 3,5%, в то время, как экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.
По данным отчета МВФ, в прошлом году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,3%).
В МВФ также сообщают, что в 2022 году экономика Украины вырастет на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%).
При этом, в следующем году ВВП Украины также будет расти медленнее, чем в среднем по миру (на 4,9%).
Напомним
В апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.
МВФ ранее ожидал роста ВВП Украины в этом году на 4%.