Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки

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“У другому півріччі 2021 року економіка жваво відновлюється. Про це свідчать високочастотні індикатори економічної активності. Зокрема, рекордний врожай ранніх зернових зумовив швидке зростання сільського господарства. Стійкий споживчий попит підтримав роздрібну торгівлю та пасажирообіг. Пожвавлення інвестиційної активності разом із сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою сприяли відновленню будівництва та промисловості”, — сказав Шевченко.

Деталі

Повідомляється, що водночас вплив пандемії виявився тривалішим і суттєвішим.

“Це разом із наслідками від різкого підвищення цін на газ зумовило, зокрема, слабші результати економіки України у першому півріччі. З огляду на це, Національний банк переглянув прогноз зростання економіки у 2021 році з 3,8% до 3,1%”, — повідомив Шевченко.

За його словами, несприятлива ситуація на ринку енергоносіїв разом із наслідками логістичних проблем у світі обмежуватимуть випуск української промисловості та стримуватимуть відповідно темпи відновлення економіки в наступному році. Враховуючи це, Національний банк дещо знизив прогноз зростання ВВП на 2022 рік — із 4% до 3,8%. Очікується, що у 2023 році ВВП зросте на 4%.

Зростанню економіки України на прогнозному горизонті сприятимуть:

подальше відновлення світової економіки;

розширення внутрішнього попиту, зокрема інвестиційного;

збереження сприятливих умов торгівлі для українських експортерів;

поширення вакцинації, що дасть змогу уникнути локдаунів чи інших обмежень для економічної діяльності.

“Завдяки рекордному врожаю та високим експортним цінам дефіцит поточного рахунку у 2021 році становитиме близько 1% ВВП. У наступні роки від’ємне сальдо поступово зросте до 3-4% ВВП. Це зумовлюватиме певне погіршення умов торгівлі та підвищення споживчого й інвестиційного попиту в міру відновлення економіки”, — додав Шевченко.

Доповнення

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують, що в цьому році економіка України не відновиться після падіння в 2020 році на 4,0%.

У квітні Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП України в 2021 році з 4,2% до 3,8%. У 2022-2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

МВФ раніше очікував зростання ВВП України в цьому році на 4%.