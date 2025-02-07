Нацбанк напомнил о правилах обмена "старых долларов"

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Киев  •  УНН

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Национальный банк Украины ввел комплексные меры по урегулированию ситуации с обменом изношенных банкнот. Благодаря этим мерам количество жалоб граждан на отказ в обмене валют сократилось в 5 раз.

Национальный банк Украины напомнил гражданам о правилах обмена изношенных банкнот и мерах, которые были внедрены для урегулирования ситуации, передает УНН.

Вопрос обмена изношенных банкнот иностранной валюты снова оказался в центре внимания. В ответ на это Национальный банк Украины еще летом 2023 года ввел комплексные меры для урегулирования ситуации.

Что сделал регулятор:

- Уточнил нормативную базу, отменив перечень признаков незначительного износа банкнот.

- Провел информационную кампанию для граждан, объяснив их права при обмене валюты.

- Предоставил разъяснения банкам и финансовым учреждениям относительно правил обмена.

- Провел 150 проверок в 17 небанковских учреждениях, наложив штрафы на 5,65 млн грн.

Как результат, количество жалоб граждан на отказ в обмене валют сократилось в 5 раз. Сейчас НБУ получает не более 10 обращений в месяц. Это свидетельствует о том, что лицензированные обменники придерживаются правил, тогда как проблема может оставаться в нелегальном секторе, где работают учреждения без лицензии НБУ.

Что делать в случае нарушений?

НБУ призывает граждан сообщать о нелегальных обменниках и нарушениях правил обмена валюты. Регулятор будет продолжать накладывать штрафы на финансовые учреждения и сотрудничать с правоохранителями для борьбы с нелегальными пунктами обмена.

Основные правила обмена валют:

1. Все подлинные банкноты, проверенные на детекторах, должны приниматься к обмену.

2. Запрещено отказывать в обмене банкнот, соответствующих стандартам иностранных центробанков.

3. Запрещено ограничивать обмен по номиналу или году выпуска банкнот.

4. Изношенные банкноты подлежат операциям инкассо, а условия таких операций должны быть открытыми для клиентов.

5. В случае необоснованного отказа клиент имеет право подать жалобу в НБУ.

Напомним 

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4897 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина

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