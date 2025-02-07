Нацбанк нагадав про правила обміну "старих доларів"

Національний банк України нагадав громадянам про правила обміну зношених банкнот та заходи, які були впроваджені для врегулювання ситуації, передає УНН.

Питання обміну зношених банкнот іноземної валюти знову опинилося у центрі уваги. У відповідь на це Національний банк України ще влітку 2023 року запровадив комплексні заходи для врегулювання ситуації.

Що зробив регулятор:

• Уточнив нормативну базу, скасувавши перелік ознак незначного зношення банкнот.

• Провів інформаційну кампанію для громадян, пояснивши їхні права під час обміну валюти.

• Надав роз’яснення банкам і фінансовим установам щодо правил обміну.

• Провів 150 перевірок у 17 небанківських установах, наклавши штрафи на 5,65 млн грн.

Як результат, кількість скарг громадян на відмову в обміні валют скоротилася в 5 разів. Наразі НБУ отримує не більше 10 звернень на місяць. Це свідчить про те, що ліцензовані обмінники дотримуються правил, тоді як проблема може залишатися у нелегальному секторі, де працюють установи без ліцензії НБУ.

Що робити у разі порушень?

НБУ закликає громадян повідомляти про нелегальні обмінники та порушення правил обміну валюти. Регулятор продовжуватиме накладати штрафи на фінансові установи та співпрацюватиме з правоохоронцями для боротьби з нелегальними пунктами обміну.

Основні правила обміну валют:

1. Усі справжні банкноти, перевірені на детекторах, повинні прийматися до обміну.

2. Заборонено відмовляти у обміні банкнот, що відповідають стандартам іноземних центробанків.

3. Заборонено обмежувати обмін за номіналом чи роком випуску банкнот.

4. Зношені банкноти підлягають операціям інкасо, а умови таких операцій повинні бути відкритими для клієнтів.

5. У разі необґрунтованої відмови клієнт має право подати скаргу до НБУ.

Нагадаємо

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4897 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок.