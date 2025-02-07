Нацбанк нагадав про правила обміну "старих доларів"

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Національний банк України запровадив комплексні заходи щодо врегулювання ситуації з обміном зношених банкнот. Завдяки цим заходам кількість скарг громадян на відмову в обміні валют скоротилася в 5 разів.

Національний банк України нагадав громадянам про правила обміну зношених банкнот та заходи, які були впроваджені для врегулювання ситуації, передає УНН.

Питання обміну зношених банкнот іноземної валюти знову опинилося у центрі уваги. У відповідь на це Національний банк України ще влітку 2023 року запровадив комплексні заходи для врегулювання ситуації.

Що зробив регулятор:

• Уточнив нормативну базу, скасувавши перелік ознак незначного зношення банкнот.

• Провів інформаційну кампанію для громадян, пояснивши їхні права під час обміну валюти.

• Надав роз’яснення банкам і фінансовим установам щодо правил обміну.

• Провів 150 перевірок у 17 небанківських установах, наклавши штрафи на 5,65 млн грн.

Як результат, кількість скарг громадян на відмову в обміні валют скоротилася в 5 разів. Наразі НБУ отримує не більше 10 звернень на місяць. Це свідчить про те, що ліцензовані обмінники дотримуються правил, тоді як проблема може залишатися у нелегальному секторі, де працюють установи без ліцензії НБУ.

Що робити у разі порушень?

НБУ закликає громадян повідомляти про нелегальні обмінники та порушення правил обміну валюти. Регулятор продовжуватиме накладати штрафи на фінансові установи та співпрацюватиме з правоохоронцями для боротьби з нелегальними пунктами обміну.

Основні правила обміну валют:

1. Усі справжні банкноти, перевірені на детекторах, повинні прийматися до обміну.

2. Заборонено відмовляти у обміні банкнот, що відповідають стандартам іноземних центробанків.

3. Заборонено обмежувати обмін за номіналом чи роком випуску банкнот.

4. Зношені банкноти підлягають операціям інкасо, а умови таких операцій повинні бути відкритими для клієнтів.

5. У разі необґрунтованої відмови клієнт має право подати скаргу до НБУ.

Нагадаємо 

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4897 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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