Курс валют на 7 лютого: долар впав до найнижчого рівня за два місяці
Київ • УНН
НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4897 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок. Євро встановлено на рівні 42,97 грн/євро, а на міжбанку долар торгується по 41,44-41,47 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 41,4897 грн/дол., що зміцнило гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 42,97 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:15 ранку:
- Долар можна купити за 41,95 грн, а продати за 41,45 грн у банках.
- Євро можна купити за 43,65 грн, а продати за 43,10 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,750−41,55 грн, а євро — за 43,25 − 43,45 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,44 - 41,47 грн/дол. для долара та 42,95−42,97 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. При цьому державний борг України сягає 87,9% до очікуваного ВВП у 2024 році.