Курс валют на 7 февраля: доллар упал до самого низкого уровня за два месяца
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,4897 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек. Евро установлен на уровне 42,97 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,44-41,47 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,4897 грн/долл., что укрепило гривну на 16 копеек, сообщает УНН с ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,48 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,97 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:15 утра:
- Доллар можно купить за 41,95 грн, а продать за 41,45 грн в банках.
- Евро можно купить за 43,65 грн, а продать за 43,10 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,750-41,55 грн, а евро - по 43,25 - 43,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,44 - 41,47 грн/долл. для доллара и 42,95-42,97 грн/евро для евро.
Напомним
Государственный и гарантированный долг Украины достиг 166,1 млрд долларов США. При этом государственный долг Украины достигает 87,9% к ожидаемому ВВП в 2024 году.