Нацбанк Грузии третий раз за месяц продал доллары, чтобы удержать курс лари
Киев • УНН
Национальный банк Грузии провел третью валютную интервенцию в октябре, продав 60 млн долларов. Это шестая интервенция с начала года, направленная на сдерживание курса лари перед выборами.
Нацбанк Грузии сегодня продал еще 60 млн долларов, чтобы удержать курс лари. Это уже третья валютная интервенция в октябре и шестая с начала года, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Решение о проведении валютного аукциона было принято Нацбанком с целью недопущения чрезмерного влияния нефундаментальных факторов и ажиотажа на валютном рынке, традиционно характерного для предвыборного периода
Одновременно утверждается, что макроэкономические показатели Грузии отличные, инфляция ниже целевого показателя и причин для серьезного падения сундука нет.
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