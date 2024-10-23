Нацбанк Грузии третий раз за месяц продал доллары, чтобы удержать курс лари

Нацбанк Грузии сегодня продал еще 60 млн долларов, чтобы удержать курс лари. Это уже третья валютная интервенция в октябре и шестая с начала года, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Решение о проведении валютного аукциона было принято Нацбанком с целью недопущения чрезмерного влияния нефундаментальных факторов и ажиотажа на валютном рынке, традиционно характерного для предвыборного периода - говорится в заявлении Нацбанка.

Одновременно утверждается, что макроэкономические показатели Грузии отличные, инфляция ниже целевого показателя и причин для серьезного падения сундука нет.

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