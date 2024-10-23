Нацбанк Грузії втретє за місяць продав долари, щоб утримати курс ларі
Київ • УНН
Національний банк Грузії провів третю валютну інтервенцію у жовтні, продавши 60 млн доларів. Це шоста інтервенція з початку року, спрямована на стримування курсу ларі перед виборами.
Нацбанк Грузії сьогодні продав ще 60 млн доларів, щоб утримати курс ларі. Це вже третя валютна інтервенція у жовтні та шоста з початку року, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
Рішення про проведення валютного аукціону було ухвалено Нацбанком з метою недопущення надмірного впливу нефундаментальних факторів та ажіотажу на валютному ринку, традиційно характерного для передвиборчого періоду
Одночасно стверджується, що макроекономічні показники Грузії чудові, інфляція нижча за цільовий показник і причин для серйозного падіння скрині немає.
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