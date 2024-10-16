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Міжнародні мережі уникають довгострокових контрактів з Грузією: чому

Київ • УНН

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Міжнародні торговельні мережі утримуються від підписання довгострокових контрактів із грузинськими експортерами через політичну ситуацію. Це пов'язано з очікуванням можливих санкцій та призупиненням процесу вступу Грузії до ЄС.

Міжнародні мережі уникають довгострокових контрактів з Грузією: чому

Міжнародні торговельні мережі останнім часом утримуються від підписання довгострокових контрактів із грузинськими експортерами. Про це в інтерв'ю BPN заявила член наглядової ради Асоціації розвитку експорту Гванца Меладзе, передає УНН.

За її словами, причиною цього є політичні процеси, що відбуваються в країні, і очікування можливих санкцій.

"Ми бачимо, що укладання нових партнерських, довгострокових угод фактично не відбувається вже, напевно, 3-4 місяці… Здебільшого це пов'язано з тим, що міжнародні торгові мережі не хочуть мати неприємностей, доки все не проясниться, вони не хочуть, щоб з нами розвивався білоруський сценарій, а згодом довелося скасувати якісь контакти", — сказала Меладзе.

Додамо

Західні партнери Грузії останні місяці заявляють про відкат демократії в Грузії у зв'язку з низкою кроків та заяв уряду та правлячої партії "Грузинська мрія". У ЄС наразі призупинено процес переходу про переговори про прийом Грузії до Євросоюзу, заблоковано низку програм та фінансову допомогу. Про перегляд відносин із Тбілісі заявили США. І Вашингтон і Брюссель заявляють, що чекають на парламентські вибори в Грузії 26 жовтня, які стануть "випробуванням демократії".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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