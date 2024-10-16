Международные сети избегают долгосрочных контрактов с Грузией: почему

Международные торговые сети в последнее время воздерживаются от подписания долгосрочных контрактов с грузинскими экспортерами. Об этом в интервью BPN заявила член наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе, передает УНН.

По ее словам, причиной этого являются политические процессы, происходящие в стране, и ожидание возможных санкций.

«Мы видим, что заключение новых партнерских, долгосрочных соглашений фактически не происходит уже, наверное, 3-4 месяца... В основном это связано с тем, что международные торговые сети не хотят иметь неприятностей, пока все не прояснится, они не хотят, чтобы с нами развивался белорусский сценарий, а впоследствии пришлось отменить какие-то контакты», - сказала Меладзе.

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Западные партнеры Грузии последние месяцы заявляют об откате демократии в Грузии в связи с рядом шагов и заявлений правительства и правящей партии «Грузинская мечта». В ЕС пока приостановлен процесс перехода о переговорах о приеме Грузии в Евросоюз, заблокирован ряд программ и финансовая помощь. О пересмотре отношений с Тбилиси заявили США. И Вашингтон и Брюссель заявляют, что ждут парламентских выборов в Грузии 26 октября, которые станут «испытанием демократии».