Нацбанк дополнительно монетизировал ОВГЗ для ПриватБанка на 1,4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Национальный банк Украины дополнительно монетизировал облигации внутреннего государственного займа для ПриватБанка на 1,4 млрд гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В рамках оздоровления ПАО КБ "ПриватБанк" Национальный банк Украины продлил монетизацию облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Министерством финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Для этого 12 января 2017 года Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 1,4 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства были направлены на формирование обязательных резервов, то есть фактически будут оставаться на корсчета банка в НБУ.
В Нацбанке отметили, что сумма монетизации ОВГЗ для "ПриватБанка" незначительна, и средства от монетизация от нее не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не будут иметь значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции.
Напомним, предыдущая монетизация на сумму 25,8 млрд грн была проведена 28 декабря 2016 года. В целом сумма монетизации ОВГЗ для "ПриватБанка" сейчас составляет 27,2 млрд грн.