Нацбанк додатково монетизував ОВДП для ПриватБанку на 1,4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Національний банк України додатково монетизував облігації внутрішньої державної позики для ПриватБанку на 1,4 млрд гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“В рамках оздоровлення ПАТ КБ „ПриватБанку“ Національний банк України продовжив монетизацію облігацій внутрішньої державної позики, випущених Міністерством фінансів для капіталізації банку після його переходу у державну власність. Для цього 12 січня 2017 року Національний банк купив ОВДП на суму 1,4 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці кошти були спрямовані на формування обов’язкових резервів, тобто фактично залишатимуться на коррахунку банка в НБУ.
У Нацбанку наголосили, що сума монетизації ОВДП для “ПриватБанку” є незначною, і кошти від монетизація від неї не будуть спрямовані на покриття відтоків за депозитами з банку і не матимуть значного впливу на валютний ринок та рівень інфляції.
Нагадаємо, попередня монетизація на суму 25,8 млрд грн була проведена 28 грудня 2016 року. Загалом сума монетизації ОВДП для “ПриватБанку” наразі становить 27,2 млрд грн.