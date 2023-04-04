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НАТО увеличивает бюджет для финансирования проектов и поставок оружия для Украины - Кулеба

НАТО увеличивает бюджет для финансирования проектов и поставок оружия для Украины - Кулеба

Киев • УНН

 • 271712 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Нидерланды передадут несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины, передает УНН.

Цитата

“Сегодня звучали не только слова поддержки, но и объявление новых обязательств. В частности, Нидерланды сегодня объявили, что передают несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины. То есть, по результатам этого заседания мы увеличили бюджет НАТО на финансирование проектов для Украины и нашей обороны, и ускорили поставки нескольких типов оружия, которое уже было Украине обещано”, – заявил министр.

Детали

Он добавил, что таких договоренностей удалось достичь не только за счет участия в заседании комиссии Украина-НАТО, но и в двусторонних встречах, которые состоялись в Брюсселе.

“Прежде всего, встретился с Госсекретарем США. Также разговаривали с турецким коллегой. После этого у меня будет встреча с испанским коллегой. То есть, главная цель – ускорить поставки всего, что необходимо для украинского контрнаступления. А она была здесь достигнута”, – добавил он.

Дополнение

Дмитрий Кулеба сегодня, 4 апреля находится с визитом в Брюсселе. Он заявил, что заседание Комиссии Украина-НАТО является "не только символически", но и "политически и практически" важным форматом. Министр добавил, что ожидает от встречи ускорения поставок оружия в страну, планов устойчивой поддержки Альянса и обсуждения относительно вступления Украины в НАТО.

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